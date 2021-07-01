На госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей из неполных семей

МОСКВА, 1 июля./ТАСС/. На портале госуслуг стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически", - отмечают в министерстве.

В пресс-службе добавили, что заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

"Право на назначение пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или фактического проживания заявителя", - добавили в Минцифры.