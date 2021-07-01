РЭО создаст реестр производителей для борьбы с подделкой актов утилизации отходов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в ходе развития новой системы расширенной ответственности производителей (РОП) создаст реестр производителей и импортеров товаров и упаковки для борьбы с поддельными актами об утилизации отходов. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"За утилизацию упаковки своих товаров с 2022 года производители будут платить экологический сбор в размере 100% стоимости упаковки. За его собираемость теперь будет отвечать РЭО. Чтобы система была максимально прозрачной и понятной, разрабатывается специальная система - реестр производителей, импортеров товаров, упаковки, а также тех, кто имеет отношение к обращению с отходами. Эта система позволит зачистить все лазейки для недобросовестных компаний и сделает отслеживаемыми все этапы сбора средств", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, на базе РЭО будет создан фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров. В настоящее время деньги, полученные в рамках РОП, идут в бюджет, но они расходуются на разные цели. Фонд РОП сделает эти деньги "зелеными" и даст гарантию, что потратятся они исключительно на создание мощностей по обращению с отходами.

"Усовершенствование системы РОП необходимо нашей стране. Прежде всего, чтобы сформировать экономику замкнутого цикла. Это позволит сократить образование отходов, мотивирует производителей отказаться от "неэкологичной" упаковки и стимулирует извлекать как можно больше вторичных ресурсов для переработки, а не для бесполезного, бессмысленного и бесцельного складирования на полигонах", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

О расширенной ответственности

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее утвердила дорожную карту по внедрению с 2022 года новой системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию (РОП). Концепция направлена на реализацию принципа "Загрязнитель платит". Ответственность за утилизацию выпущенной в оборот упаковки лежит на производителях, бремя не должно ложиться на население.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.