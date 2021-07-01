"Ведомости": "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2% до 4%. В частности, Lada станет дороже на 12-30 тыс. рублей, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Транстехсервиса".

Granta и Vesta увеличатся в цене в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене Niva Legend - на 4,25%, следует из обновленного прайс-листа компании, который она разослала салонам.

Подорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и компоненты, рассказал газете представитель "Автоваза". При этом корректировка цен минимальна, подчеркнул он.

Гендиректор "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев сообщил, что цены в диапазоне от 2,3 до 4%, или от 27 тыс. до 73 тыс. рублей. для базовой комплектации вырастут и на весь модельный ряд Skoda, исключая модель Suberb. Автомобили Volkswagen подорожают на 2-3%, добавил он. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль сказал, что коммерческие автомобили Ford вырастут в цене на 37-69 тыс. рублей.

BMW с 1 июля подорожает в среднем на 1,9%, сообщила компания. Цена на автомобиль Toyota Camry вырастет на 2,5%, рассказал изданию представитель "Рольфа". А Hino и Hyundai вырастут в цене на 3-5%, говорит гендиректор "Автоспеццентра" Андрей Терлюкевич.

С 1 июля планируется повышение цен на Ford Transit в среднем на 1,5% в зависимости от модификации, что связано с макроэкономическими изменениями, сообщил представитель "Соллерс Форд".

Снижение объема продаж

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечала рост продаж новых авто и LCV в январе - мае в годовом выражении на 38,7%, до 663,31 тыс. шт. По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в июне динамика продаж сохранится, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. "В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом", - подчеркнул он.