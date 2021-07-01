Из-за сбоя расписания по техусловиям в аэропорту Якутска возможна задержка пяти авиарейсов

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Повреждения негерметичной части фюзеляжа были обнаружены после штатной посадки в Якутске у самолета Boeing 737-700 авиакомпании "Якутия". Из-за этого пять рейсов будут выполняться с задержками, сообщается в четверг на сайте авиаперевозчика.

"1 июля 2021 года самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс №456 по маршруту Краснодар - Новосибирск - Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту города Якутск. По прилете были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создана комиссия по расследованию данного события.

В авиакомпании уточнили, что с 24 мая по 1 ноября из-за реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Якутск полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП.

"На сегодняшний день из-за данных ограничений авиакомпания эксплуатирует три единицы Boeing 737-700 и три единицы Dash Q-300. В связи с ограниченными техническими возможностями авиакомпании, в случае сбоя в расписании по техническим условиям и по другим причинам возможен сбой по цепочке рейсов авиакомпании. В связи с этим информируем пассажиров, что рейсы Якутск - Владивосток, Якутск - Иркутск, Якутск - Санкт-Петербург, Якутск - Москва, Якутск - Хабаровск будут выполняться с задержками", - добавили в авиакомпании.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Головной офис располагается в Якутске. Компания выполняет рейсы по РФ, СНГ и странам Азии.