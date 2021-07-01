Крупнейший банк Крыма открыл 4,7 тыс. счетов эскроу за два года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - открыл 4,7 тыс. счетов эскроу с 1 июля 2019 года, когда в России начался переход на проектное финансирование. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе кредитной организации.

"В РНКБ с начала реформы было открыто 4 742 счета эскроу, из них с начала 2021 года - 1 726", - рассказали в банке.

Уточняется, что с 1 июля 2019 года банком одобрены и финансируются 27 проектов на общую сумму 25,2 млрд рублей, их общая площадь составляет 824,1 тыс. кв. м (по состоянию на 28 июня). При этом с начала 2021 года с застройщиками заключено девять сделок на общую сумму 5,2 млрд рублей (общая площадь - 146,8 тыс. кв. м).

В планах до конца года - превысить показатель по финансированию застройщиков в 1 млн кв. м общей площади, сообщил ТАСС председатель правления РНКБ Михаил Якунин. "Переход на счета эскроу в Крыму осуществляется среднероссийскими темпами с учетом специфики процесса перехода - когда начатые по ранее действовавшим правилам объекты завершаются, а все новые объекты реализуются с использованием счетов эскроу. С учетом нынешних темпов выдачи разрешений на строительство в Республике Крым можно ожидать полный переход на использование счетов эскроу застройщиками уже к 2023 году", - рассказал собеседник агентства.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства хранятся на счетах эскроу, строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. С 2023 года все договоры долевого участия должны регистрироваться по счетам эскроу.