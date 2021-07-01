Конкурс на поиск концессионера для полигона ТКО под Новосибирском объявят до конца года

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Конкурс на право заключения концессионного соглашения для строительства межрайонного комплекса-полигона для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Каргатском районе Новосибирской области объявят до конца 2021 года. Проект станет пилотным в регионе после изменения федерального законодательства в части проектирования и строительства объектов для размещения отходов. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

"Объявление конкурса планируется до конца 2021 года. Стоимость объекта будет определена по итогам конкурсных процедур", - сказал Архипов.

Он отметил, что проект полигона станет пилотным после изменения федерального законодательства в 2017 году в части проектирования, строительства и эксплуатации объектов для размещения отходов. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, оценочная стоимость строительства комплекса-полигона мощностью 30 тыс. тонн в год составляет 127,8 млн рублей. Глава МинЖКХ добавил, что разработка конкурсной документации ведется совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология - Новосибирск", которая является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2020 года глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей.

В декабре 2020 года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке.