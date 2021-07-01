Путин подписал закон о штрафах для зарубежных страховщиков за отказ страховать россиян

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении на зарубежные страховые компании санкций за необоснованный отказ заключать с россиянами страховой договор или навязывание дополнительных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Примечание данной статьи о том, что сотрудники страховых компаний несут ответственность как должностные лица, дополняется уточнением, что это касается и агентов иностранной страховой организации.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, с 22 августа 2021 года "должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховых организаций путем создания филиалов на территории Российской Федерации". Это соответствует обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО.