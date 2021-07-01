На севере Хабаровского края началась лососевая путина

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Добыча лосося началась в трех северных районах Хабаровского края. Разрешено выловить около 26 тыс. тонн. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"С 1 июля рыбопромысловым предприятиям края официально разрешено вести промысел в Северо-Охотоморской подзоне. Добыча лосося началась в акваториях рек и морских вод, прилегающих к побережью Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского районов. В Охотском районе промысел будет разрешен с 5 июля", - говорится в сообщении.

Всего на промысел выйдут около 40 предприятий края. К добыче для промышленного, любительского и традиционного рыболовства в 2021 году для северных территорий рекомендовали около 26 тыс. тонн красной рыбы - горбуши, кеты, нерки, кижуча, гольцов.

Во время путины для промышленного и традиционного рыболовства будут действовать проходные дни. Исключение по этим ограничениям действует для любителей, которые рыбачат на спиннинг, удочку, аналогичные орудия лова.

В регионе продолжается работа с промысловиками об участии в проекте "Доступная рыба". В ходе путины будут уточнены объемы рыбы, которая поступит в торговые сети с минимальной наценкой.

За 2020 год, как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, вылов тихоокеанского лосося и гольцов составил 35,5 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше аналогичного периода 2019 года.

Росрыболовство ранее сообщало, что промысел тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке стартовал 1 июня. Основным промысловым регионом в 2021 году, как и прежде, будет Камчатка: в ее водах прогнозируется вылов 359 тыс. тонн лосося. Объемы добычи в Сахалинской области и в Хабаровском крае ожидают на уровне 45 тыс. и 37 тыс. тонн соответственно. Общий вылов в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Приморском крае может составить 17,7 тыс. тонн.