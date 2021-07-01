В РСПП поддержали либерализацию валютного регулирования в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает либерализацию валютного регулирования и валютного контроля в России. Об этом сообщили журналистам в РСПП.

"РСПП поддерживает шаги по дальнейшей либерализации валютного регулирования и валютного контроля, так как в современных условиях требование о репатриации представляется излишним и существенно увеличивает транзакционные издержки компаний, что в свою очередь препятствует выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта. Соответствующие предложения активно обсуждались в рабочих органах РСПП, в том числе в Подкомиссии по валютной политике и валютному контролю Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности", - отметил вице-президент РСПП Александр Мурычев, слова которого приводятся в сообщении союза.

По его словам, принятые поправки не приведут к колебаниям валютных курсов.

"В условиях отсутствия обязательной продажи валютной выручки, отмененной уже более 10 лет назад, принятые поправки не приведут к колебаниям валютных курсов. РСПП и далее будет вести целенаправленную работу по снижению нагрузки на российский бизнес, в том числе в сфере валютного регулирования и валютного контроля", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров.

Закон отменяет для несырьевого неэнергетического экспорта требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги. При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые договоры между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте.

Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ.