Путин утвердил условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость получения технических условий технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения как самостоятельного документа. Закон опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В градостроительном плане земельного участка будет использоваться термин "информация о возможности подключения (технологического присоединения)". Этот перечень сведений будет включать в себя данные о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию.

Градостроительный кодекс дополняется статьями, регламентирующими подключение капитальных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия такого подключения будут устанавливаться правительством, они также станут обязательными приложениями к договорам о подключении. Технические условия будут выдаваться бесплатно в течение семи рабочих дней. Срок действия условий устанавливается владельцем сетей не менее чем на три года или не менее чем на пять лет, если речь идет о комплексном развитии территорий.

Определен перечень лиц, которые могут обратиться к правообладателю для заключения договора, а также случаев, когда договор о присоединении может быть заключен без правоустанавливающих документов на земельный участок. Так, договор на таких условиях можно будет заключить при строительстве объектов федерального, регионального и местного значения.

Закон не распространяется на сети электроснабжения, поскольку порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к ним устанавливается законодательством об электроэнергетике.