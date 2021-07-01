Путин подписал закон о перераспределении бюджетных средств на содействие занятости

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в том числе право перераспределения в 2021 году правительством между регионами страны субвенций на содействие занятости населения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, для минимизации рисков безработицы в условиях пандемии необходимо простимулировать работодателей к найму сотрудников и реализовать программу обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии, а источником финансирования могут стать частично высвобождающиеся средства, предусмотренные бюджетом на текущую трехлетку. Закон дает правовое основание для корректировки распределения этих субвенций между субъектами РФ в 2021 году.

Документ также вводит на текущий год дополнительные основания для внесения изменений в сводную роспись федерального бюджета без законодательных поправок в него. Все изменения будут согласовываться с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.

Кроме того, закон сохраняет на 2022-2024 годы действующий в 2021 году норматив отчисления в региональные бюджеты акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла на уровне 74,9% (остальные средства поступят в федеральный бюджет). Ранее предполагалось, что в 2022 году этот норматив составит 83,3%, в 2023 году - 91,6%, а в 2024 году - 100%. Теперь переход к уровню в 100% перенесен на 2025 год, а дополнительные доходы федерального бюджета в 2022-2024 годах будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в регионах.

Одновременно закон продлевает на 2021 год норму 2020 года о поступлении в региональные бюджеты сумм от штрафов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в условиях ЧС.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.