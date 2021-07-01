"Россети" опережают план подготовки к осенне - зимнему периоду

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" на данный момент опережает план подготовки к предстоящему осенне - зимнему периоду и к 1 октября завершит основные подготовительные мероприятия. Об этом генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Осенне - зимний период - это самый сложный период в году в нашей работе. Именно сейчас подготавливаем все наше и оборудование, и спецтехнику, и дизель-генераторные установки к следующему осенне - зимнему периоду. Сейчас, если мы говорим про календарный план подготовки, то мы идем с перевыполнением - 120% у нас перевыполнение", - отметил Рюмин.

Он добавил, что в рамках подготовительных мероприятий был укомплектован аварийный запас, около 10 тыс. бригад численностью 50 тыс. человек, автоспецтехника а также дизель-генераторные установки, число которых планируется увеличить к следующему осенне-зимнему периоду.

"В этом году у нас ремонтная программа и программа технического обслуживания составляет более 71 млрд рублей", - сказал глава "Россетей".

Инвестпрограмма "Россетей"

Рюмин уточнил, что инвестиционная программа "Россетей" в 2021 году составит более 370 млрд рублей.

"Что касается выполнения инвестиционной программы, у нас в этом году она очень амбициозная - в деньгах это более 370 млрд рублей", - отметил глава компании.

Рюмин добавил, что приоритетным направлением для "Россетей" является электрификация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В частности, компания в настоящее время реализует проект Кольско-Карельского транзита, который повысит надежность энергоснабжения и обеспечит выдачу мощности с Кольской АЭС.

При этом "Россети" с начала года присоединили порядка 100 тыс. объектов, в частности нефтегазовой и социальной сфер, объектов малого и среднего предпринимательства. "На особом контроле у нас, конечно, подключение медучреждений, особенно тех, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Мы уже около 400 таких объектов в этом году подключили", - подчеркнул Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.