Мишустин поручить проверить инфраструктуру электроснабжения к зиме

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым проверить всю инфраструктуру электроснабжения перед осенне-зимним периодом.

"Важнейшее направление вашей деятельности - серьезная работа во время осенне-зимнего периода, никто его не отменял, все равно нужно готовиться", - обратился председатель правительства к генеральному директору "Россетей" Андрею Рюмину на встрече в четверг. По мнению главы кабинета министров, "речь идет не только о тестировании состояния сетей, но и о проверке всей инфраструктуры электроснабжения к зиме".

Мишустин также назвал одним из важнейших направлений деятельности "Россетей" работы на БАМе и Транссибе, программа модернизации которых рассчитана до 2024 года. "Кроме того, вы занимаетесь переустройством дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, я знаю, что эти работы в полном разгаре", - отметил премьер-министр. "Работа над комплексным планом модернизации и расширения инфраструктуры является очень важным направлением работы, в том числе и рост сетей", - отметил председатель правительства.

На его взгляд, "особое значение имеет работа "Россетей", связанная с ветрогенерацией в Южном федеральном округе".