В крупнейшем аэропорту ЯНАО реконструируют взлетно-посадочную полосу

ТАСС, 1 июля. Рабочие начали укладку новой взлетно-посадочной полосы протяженностью более 2,5 тыс. метров в аэропорту Нового Уренгоя - крупнейшем авиаузле Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Реконструкцию проведут за четыре месяца, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Подготовка к самому сложному этапу реконструкции аэродрома велась почти полтора года. Генподрядчик ООО "Уренгойдорстрой" ведет укладку по 16 часов в сутки - в вечернее и ночное время, в перерывах между полетами воздушных судов. <...> Окончание работ и сертификация запланированы на конец октября. В ноябре аэропорт начнет работу по новому расписанию на полностью обновленной полосе", - говорится в сообщении с уточнением, что длина полосы составляет более 2,5 тыс. метров, ширина - 46 метров.

Сейчас в аэропорту введен особый режим работы, который позволяет не останавливать обслуживание воздушных судов, несмотря на ремонт.

В каждой смене работает более 100 человек и до 45 единиц техники. В день строители укладывают около 2 тыс. тонн асфальтобетонной смеси на площади около 5 тыс. квадратных метров. "В течение двух месяцев на взлетно-посадочную полосу будет нанесено три слоя асфальтобетонного и один слой полимерного покрытия, после чего начнется монтаж новых радиомаяков и светосигнального оборудования", - добавили в пресс-службе.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в аэропорту ведется строительство нового пассажирского терминала площадью 18 тыс. кв. м, он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый тоннель для автобусов, предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера.