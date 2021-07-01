{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области введут налоговую льготу для международных автоперевозчиков

Изменения в закон позволят создать условия для обновления транспортной инфраструктуры региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области утвердило в четверг льготу в размере 50% по уплате транспортного налога для региональных организаций, занимающихся международными автомобильными перевозками. Она будет действовать только на экологически чистые грузовые автомобили, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Согласно проекту изменений [в региональный закон о транспортном налоге], 50%-ю льготу по транспортному налогу смогут получить организации и индивидуальные предприниматели на каждый грузовой автомобиль, соответствующий требованиям экологического класса 5 или выше, используемый для международных автомобильных перевозок. Еще одним условием получения налоговой льготы станет уровень заработной платы на предприятии: он должен быть не ниже среднего по отрасли", - говорится в сообщении департамента.

По словам и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковы, изменения в закон позволят создать условия для обновления транспортной инфраструктуры региона и стимулирования приобретения наиболее современного, экологически чистого транспорта.

Утвержденный правительством документ направят в Законодательное собрание Свердловской области.

Теги
РоссияСвердловская область
Путин подписал закон о праве Фонда дольщиков привлекать средства граждан без счетов эскроу
Закон наделяет федеральный фонд функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев
Читать полностью