В Свердловской области введут налоговую льготу для международных автоперевозчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области утвердило в четверг льготу в размере 50% по уплате транспортного налога для региональных организаций, занимающихся международными автомобильными перевозками. Она будет действовать только на экологически чистые грузовые автомобили, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Согласно проекту изменений [в региональный закон о транспортном налоге], 50%-ю льготу по транспортному налогу смогут получить организации и индивидуальные предприниматели на каждый грузовой автомобиль, соответствующий требованиям экологического класса 5 или выше, используемый для международных автомобильных перевозок. Еще одним условием получения налоговой льготы станет уровень заработной платы на предприятии: он должен быть не ниже среднего по отрасли", - говорится в сообщении департамента.

По словам и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковы, изменения в закон позволят создать условия для обновления транспортной инфраструктуры региона и стимулирования приобретения наиболее современного, экологически чистого транспорта.

Утвержденный правительством документ направят в Законодательное собрание Свердловской области.