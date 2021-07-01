Кабмин утвердил правила реструктуризации бюджетных кредитов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения реструктуризации бюджетных кредитов. Это позволит снизить долговую нагрузку на бюджеты регионов, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Долговая нагрузка на бюджеты регионов снизится благодаря масштабной реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам. <…> Решение касается кредитов, предоставленных в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. Согласно документу, с 2021 по 2024 год регионам разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. При этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регионам, подавшим заявку на реструктуризацию, необходимо будет взять на себя ряд обязательств. Во-первых, им запрещается увеличивать долг по рыночным заимствованиям. Кроме того, высвободившиеся средства предписывается направлять на финансирование объектов инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов.

В правительстве отметили, что данное постановление является частью комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности российских регионов.

"В прошлом году с этой целью был в два раза увеличен срок предоставления коротких казначейских кредитов, сдвинуты сроки погашения некоторых реструктуризированных задолженностей. Кроме того, на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов в 2020 году было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарств, поддержку жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры", - пояснили в кабмине.