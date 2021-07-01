На Кубани землю для выращивания орехов предоставят инвесторам без торгов

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 1 июля приняли во втором и окончательном чтении поправки к краевому закону о предоставлении без процедуры проведения торгов земель юридическим лицам под реализацию масштабных инвестпроектов, направленных на увеличение объемов производства орехоплодных культур в регионе и их импортозамещение.

"Внесение изменений обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей в отечественных орехоплодных культурах, увеличения производства плодового ореха и ускорения процесса импортозамещения данного вида продукции. Российское производство орехов в настоящее время практически выпадает из мировой статистики. В 2020 году площадь насаждения орехоплодных в плодоносящем возрасте в нашем регионе составила более 2 тыс. га, фактический сбор урожая составляет более 5 тыс. тонн, в настоящее время потребность кондитерской промышленности России в ядрах ореха удовлетворяется всего лишь более чем на 75%, и то за счет импорта, что удорожает данную продукцию. Увеличение площади посадок орехоплодных будет способствовать эффективному импортозамещению, закрывая потребности региона в данном виде культур", - заявил в ходе очередной сессии краевого заксобрания министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Он пояснил, что в РФ в 2020 году в целом произвели порядка 19 тыс. тонн орехоплодных культур, импортировали в страну от 40 до 45 тыс. тонн, емкость рынка огромная, основной потребитель - кондитерская отрасль. Основные поставщики - это Турция, Грузия и Азербайджан, так, по его словам, цены только на турецкие орехи в последние годы выросли в четыре раза, что приводит к удорожанию расходов кондитерской промышленности. При этом в советский период Краснодарский край производил орехов почти в три раза больше, чем сейчас.

"Вносимые нами изменения определяют новые приоритеты кубанской экономики. Сегодня налицо достаточно большой спрос на плоды грецкого ореха и фундука, их ядро востребовано предприятиями нашей кондитерской отрасли, да и на потребительском рынке у наших сограждан пользуется стабильным спросом. Отечественный производитель не в состоянии полностью закрыть эту потребность, а всецело рассчитывать на поставки из-за рубежа мы не вправе. Поэтому в рамках политики импортозамещения мы создаем благоприятные условия для инвесторов, которые будут готовы закладывать у нас промышленные плантации этих культур", - пояснил ТАСС председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.