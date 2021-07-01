За год в Удмуртии зарегистрировалось более 19 тыс. самозанятых

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Более 19 тыс. самозанятых зарегистрировалось в Удмуртии с июля 2020 года, когда в регионе начал действовать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На сегодняшний день в Удмуртии 19 тыс. 034 самозанятых и еженедельно в республике регистрируется в среднем 300 новых самозанятых. Это хорошая динамика. Но, что самое важное, у нас нет "перетока" из ИП и юридических лиц в эту категорию налогоплательщиков", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Константина Сунцова.

По его словам, в августе 2020 года в Удмуртии насчитывалось 54,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в январе 2021 - 55 тыс., в июне - 57,3 тыс.

Сунцов рассказал, самозанятые в основном работают в сфере услуг, это мастера маникюра, педикюра, массаж, услуги ателье, репетиторство, организация праздников, ремонт обуви.

По данным пресс-службы, налоговая ставка для самозанятых составляет 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц. В Удмуртии в рамках президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" им также доступна консультационная, образовательная и финансовая поддержка региональной корпорации развития.