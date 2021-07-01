Приморские бизнесмены получили 2,7 млрд рублей кредитов при поддержке гарантийного фонда

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Приморского края получил 2,7 млрд рублей под поручительство гарантийного фонда региона с начала 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Общий объем кредитов, выданных под поручительства гарантийного фонда Приморского края в первой половине 2021 года, составил 2,7 млрд рублей. Объем финансирования на инвестиционные цели составил 306 млн рублей. Мы продолжаем фиксировать спрос на поручительства по кредитам на рефинансирование, чаще всего за поручительствами обращались для получения кредитов на пополнение оборотных средств", - привела пресс-служба слова исполнительного директора гарантийного фонда Приморского края Ксении Плетцер.

Поддержка предпринимателям в крае оказывается в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". Гарантийный фонд Приморского края предоставляет предпринимателям поручительства при оформлении кредитов, договоров лизинга, участии в закупках. Чтобы получить поручительство, нужно обратиться в финансовую организацию-партнера гарантийного фонда Приморского края и заключить трехсторонний договор. Комиссия за предоставление поручительства для предпринимателей в период повышенной готовности составляет 0,5% годовых от суммы договора, а срок рассмотрения заявки составляет один день.

"Максимальный срок договора в этом случае - три года, а взять поручительство можно даже при наличии у заемщика задолженности по заработной плате или по налогам перед бюджетом любого уровня", - добавили в пресс-службе.

Объем кредитов, который бизнес в Приморье получил в пандемийный 2020 год при поддержке регионального гарантийного фонда, вырос почти на 28% по сравнению с 2019 годом и превысил 4,6 млрд рублей.