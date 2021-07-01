Министры ОПЕК начали проводить встречу, где обсудят уровни добычи нефти с августа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК начали проводить встречу, на которой обсудят объемы нефти, которые они будут добывать начиная с августа, сообщает корреспондент ТАСС.

По новому графику в четверг пройдет три встречи. В начале планировалось, что в14:00 мск состоится министерская встреча ОПЕК, но она началась только сейчас, после нее, в 16:30 мск по плану, - заседание мониторингового комитета. Завершающая министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 18:00 мск.

Изначально заседание мониторингового комитета было запланировано на 30 июня. Но из-за того, что вице-премьеру РФ Александру Новаку и министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауду потребовалось больше времени для консультаций, начало переговоров сдвинули на 1 июля.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники отметило, что Россия и Саудовская Аравия уже достигли предварительных договоренностей по будущему сделки. По их данным, ОПЕК+, вероятно, снизит добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что нефтеэкспортерам придется продолжить медленное восстановление добычи, так как на фоне растущего дефицита рынок близок к перегреву. Между тем интрига сохраняется - до последнего дня внутри альянса не было представления о том, каким может быть общее решение.