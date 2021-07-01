Глава РАН предложил создать сеть водородных заправочных станций в Белоруссии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Перспективным российско-белорусским проектом по развитию водородной энергетики на территории Белоруссии может стать разработка новых типов двигателей и сети заправочных станций для них. Об этом в четверг сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе пленарного заседания Восьмого форума регионов России и Белоруссии.

"С учетом энергетического потенциала Белоруссии, после ввода на полную мощность Белорусской АЭС, разработки нашими учеными технологии электролизного получения водорода и создания высокоэффективных топливных элементов, перспективным выглядит совместный проект, который мог быть реализован на территории Белоруссии - проект по оснащению различных видов транспорта водородными двигателями и строительства первой сетевой инфраструктуры заправочных водородных станций", - сказал Сергеев.

По словам главы РАН, в будущей низкоуглеродной зеленой экономике ключевую роль будут играть атомная и водородная энергетика. И если в атомной энергетике Союзное государство занимает передовые позиции в мире, то освоение сферы водородной энергетики только начинается.

"И требуют значительного увеличения усилий в научно-технологическом секторе. Это, прежде всего, исследования по получению так называемого зеленого водорода, с нулевыми выбросами парниковых газов. И по созданию водородных топливных элементов для двигателей наземного и воздушного транспорта", - добавил Сергеев.