Министры ОПЕК не обсуждали уровни добычи

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заседание министров стран ОПЕК в четверг, длившееся не больше часа, закончилось в районе 16 часов по мск, на нем не обсуждались уровни добычи нефти, сказали ТАСС два источника в ОПЕК. Этот вопрос будет обсуждаться на вечерней встрече в 19:30 мск.

"Министерская встреча завершилась. Все обсуждения касательно рынка будут на встрече министров ОПЕК+", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "ничего на встрече ОПЕК не обсуждалось" и добавил, что министерская встреча только что была сдвинута на час, до 19:30 мск. Секретариат позже подтвердил эту информацию. Кроме того, в 17:30 мск состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут подведены текущие итоги исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.