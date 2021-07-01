Власти Москвы планируют в сентябре масштабный запуск каршеринга "Рули"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Масштабный запуск проекта каршеринга "Рули" может состояться в сентябре. Об этом в четверг в ходе Московского урбанистического форума сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Магомед Колгаев.

"Очень насущная тема, о которой сейчас говорят, это сервис каршеринга для друзей "Рули". Это платформа, которую мы запустили в режиме сбора заявок в начале мая. Основная задача - это создать такой сервис, который позволит делиться своим автомобилем со своими друзьями, знакомыми и с теми людьми, которым вы доверяете. <...> Примерно к сентябрю планируем масштабный запуск, который будет адресован абсолютно ко всем пользователям", - сказал Колгаев.

Он отметил, что в настоящее время проводится сбор пользователей для тестирования системы. На основе их обратной связи проект будет доработан.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что первые 400 пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга зарегистрировались в мобильном приложении "Рули" для участия в "народном" каршеринге. С помощью нового сервиса жители двух городов смогут предоставить свои автомобили в аренду друзьям и знакомым. Все условия аренды в "народном" каршеринге обсуждаются онлайн: где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет, и цена за все это.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.