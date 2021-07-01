Власти Коми намерены привлечь 89 млрд рублей в создание новых производств

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены привлечь 89 млрд рублей инвестиций для создания новых производств и открытия 3 800 рабочих мест к 2026 году, что позволит диверсифицировать экономику региона и уйти от зависимости от добывающего сектора. Соответствующий план диверсификации экономики Коми утвержден в четверг президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по развитию регионов. Я доложил о том, что план диверсификации промышленности республики готов, он содержит 41 мероприятие по диверсификации экономики, уходу от сырьевых источников к перерабатывающим, [предполагается создание] более 3 800 рабочих мест и привлечение более 89 млрд рублей инвестиций. Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер РФ - прим. ТАСС) дал поручение в течение месяца этот план, принятый сегодня за основу, доработать в части увеличения рабочих мест и по объему инвестиций", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

По словам главы региона, прозвучало важное замечание о необходимости активнее развивать в Коми производства стройматериалов и домокомплектов, учитывая большой объем лесопереработки в регионе и спрос на домокомплекты в стране.

Особое внимание в плане уделено развитию проблемных моногородов - Инты и Воркуты. Намечено большое количество проектов, не связанных с угледобычей. В Воркуте и Инте планируется создавать производства стройматериалов, добычу других природных ископаемых и переработку их на месте, сказал глава региона.

В феврале 2021 года Уйба отмечал, что власти региона в ближайшие пять лет намерены создать до 10 тыс. привлекательных для молодежи новых рабочих мест в несырьевых секторах экономики, в таких сферах, как транспорт, логистика, переработка и создание новых композитных материалов, высокотехнологичная медицина, научные исследования и разработки, цифровые технологии.