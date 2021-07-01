Переход на обновленную отчетность по электронным трудовым продлили до 1 августа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на месяц, до 1 августа. В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD 2019-12-20)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать программы для подготовки отчетности в соответствии с новым форматом.

Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.