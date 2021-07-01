В Удмуртии на новые поликлиники и санитарные автомобили выделят 1,1 млрд руб. в 2021 году

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Новые поликлиники и амбулатории, санитарные автомобили и современное оборудование появится в Удмуртии на 1,1 млрд рублей в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Всего на мероприятия программы в 2021 году будет выделено 1,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году в рамках программы в больницы республики будет поставлено 123 санитарных автомобиля, а также поступит 47 единиц нового оборудования, в том числе рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. Кроме того, по программе запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в Воткинском районе, двух врачебных амбулаторий в Завьяловском районе, взрослой поликлиники в Воткинске и детской поликлиники в Можге.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Основной ее целью является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах.