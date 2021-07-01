Производство целлюлозы на Сегежском ЦБК в Карелии закроют после запуска нового предприятия

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Производство целлюлозы на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии будет оставлено после запуска нового предприятия проекта "Segezha Запад" к концу 2024 года - началу 2025 года. Об этом в четверг в ходе прямого эфира "ВКонтакте", посвященного социально-экономическому развитию Сегежского района, сообщил президент компании "Segezha Group" Михаил Шамолин.

В июне 2021 года Госкомиссия по развитию Арктической зоны РФ поддержала проект "Segezha Group" по строительству нового ЦБК в Карелии (проект "Segezha Запад"). Подобный проект будет реализован в России впервые за несколько десятков лет.

"Когда стройка будет закончена в конце 2024 года - начале 2025 года, старое целлюлозное производство на Сегежском ЦБК будет остановлено. Новый завод заместит полностью старое целлюлозное производство. Новый завод строится по новейшим, последним доступным технологиям и практически не будет иметь выбросов ни в воздух, ни в воду, кроме CO2 [углекислого газа], который так или иначе образуется при сгорании черного щелока", - сказал Шамолин, отметив, что мощность нового предприятия по сравнению со старым комбинатом при этом будет выше.

После остановки производства целлюлозы на промышленной площадке сохранится бумагоделательное предприятие, которое также получит развитие и начнет в том числе выпуск белой крафтбумаги. Здесь же, на базе биржи сырья, планируется открыть современное производство клееных деревянных конструкций мощностью 200 тыс. куб. метров готовой продукции в год (клееная балка, клееный брус и др.). Оно заменит устаревший Сегежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. "Мы планируем закрыть старый завод, открыть новый. Все рабочие места, которые были на старом заводе, будут перенесены на новое производство", - добавил президент компании "Segezha Group".

Одну из основных экологических проблем Сегежи - неприятный запах и пыль, распространяющиеяся по городу, от варки целлюлозы - решат еще до запуска нового предприятия - уже к середине 2022 года. 17 июля 2021 года действующий комбинат будет полностью остановлен для капитального ремонта основных узлов и агрегатов. Также начнется работа по модернизации содорегенерационных котлов с подключением современных электрофильтров. В течение года на предприятии также установят оборудование для сбора и дожига резко пахнущих газов.

"К следующему лету от запаха в городе мы планируем избавиться. Таким образом, через 12 месяцев после сегодняшнего дня мы практически полностью - минимум, на 80% - предполагаем уйти от дыма, от пыли и от запаха на комбинате. После этого мы можем считать, что комбинат приведен в соответствие с аналогичными финскими производствами, с тем поколением оборудования и технологий, которые есть у нас сегодня", - сказал Михаил Шамолин.

Кроме того, совет директоров Segezha Group утвердил план развития города на 2021 год. Так, 90 млн рублей направят на ремонт дорог в дополнение к тем работам, которые проводятся за счет городского и республиканского бюджетов, 23 млн рублей потратят на восстановление лыжной базы и строительство лыжной трассы. За счет компании также проведут восстановление Троицкого храма.

О предприятии

Сегежский ЦБК основан на берегу озера Выг и находится в Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2014 году его приобрела АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой порядка 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.

Объем инвестиций в строительство нового ЦБК мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью.