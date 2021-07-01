В Белоруссии заявили о готовности подключиться к реализации проектов газификации в России

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Газоснабжающие организации Белоруссии предлагают свои услуги по реализации российских проектов газификации. Об этом заявил в четверг журналистам генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко на полях VIII Форума регионов Белоруссии и России.

1 июня Государственная Дума Федерального Собрания России приняла изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

"Документ станет мощным стимулом для широкой организации в регионах России работ по подключению жилищного фонда к газовым сетям. Белорусские организации могли бы принять активное участие в реализации таких проектов, в том числе предложить свои услуги по проектированию, строительству, поставке оборудования", - приводит слова Кушнаренко пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

По его словам, за последние годы республика существенно продвинулась в вопросах газификации населенных пунктов, реализовав масштабные проекты, при этом на сегодняшний день в стране газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров и 3 400 сельских населенных пунктов, 3 млн квартир и индивидуальных жилых домов. "Партнерство с российскими коллегами в данной сфере может стать одной из сфер взаимного интереса", - добавил гендиректор.

Он также считает перспективным взаимодействие в торфяной промышленности, так как страны обладают значительными запасами торфа. Кушнаренко отметил, что в республике создана хорошая научная база, разработаны современные технологии для производства широкого ассортимента торфяной продукции. К тому же есть положительный опыт сотрудничества - Белоруссии поставляет торфяную продукцию в 19 российских регионов, научно-техническое сотрудничество в данной отрасли развивается с Тюменской, Свердловской и Ленинградской областями.

"В случае заинтересованности российской стороны готовы предложить возможные варианты сотрудничества", - отметил Кушнаренко.