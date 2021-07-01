Энергопотребление в России в июне выросло на 7,6%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России по итогам июня 2021 года превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 7,6%, составив 79,7 млрд кВт ч. Об этом журналистам сообщил замглавы Министерства энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Мы наблюдаем положительную динамику по потреблению электроэнергии. Так, в июне в энергосистеме России потребление выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,7 млрд кВт ч. При сопоставимых температурных условиях показатель вырос на 7,5%. По сравнению с 2019 годом мы также отмечаем рост потребления - на 1,3%", - пояснил замминистра.

За шесть месяцев текущего года энергопотребление увеличилось на 5,1% и достигло 553 млрд кВт ч, однако без учета дополнительного високосного дня в 2020 году показатель возрос на 4%. Более того, в министерстве также зафиксировали рост и к первому полугодию 2019 года - на 2,2%.

Грабчак добавил, что рост потребления электроэнергии обусловлен восстановлением деловой активности. "Мы видим рост практически по всем крупным потребителям энергоемких отраслей, по которым во втором квартале 2020 года было зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии", - отметил он.