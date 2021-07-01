Кабмин предложит варианты расширения отраслевых программ за счет введения пошлин на металл

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ведомства РФ готовят предложения по расширению отраслевых программ по поддержке спроса за счет средств, полученных от введения временных пошлин на экспорт металлов и металлопродукции. При этом система дотирования всего потребления металла в стране невозможна, это противоречит нормам ВТО. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы договаривались, что эти деньги будут источником [компенсации] удорожания объектов, которые мы строим, и которые реализуются по государственным программам, в первую очередь - объекты ФАИП, госзаказ. Безусловно, говорить, что мы будем выстраивать систему, когда мы будем дотировать все потребление металлов в стране, это невозможно, это противоречит нормам ВТО, жестко противоречит. Такая система невозможна, но там, где мы поддерживаем потребителей, то есть машиностроительная продукция и так далее, какое-то расширение отраслевых программ возможно. Но это сейчас все ведомства готовят предложения, будем обсуждать на площадке правительства", - сказал он.

По его словам, 100 млрд рублей пойдут на компенсацию удорожания федеральной адресной инвестиционной программы и не допущение срыва государственных строек. "Мы можем, если будут такие предложения, теоретически могли бы расширить программы поддержки спроса, там, где мы понимаем, что его недостаточно. Еще раз подчеркну, мы не можем изолировать экономику от ценовых воздействий, тогда начнут накапливаться диспропорции, которые закончатся дефицитами и сбоями", - отметил Решетников.

Министр также добавил, что правительство определится с постоянно действующим механизмом по регулированию ситуации на рынке металла в течение 5 месяцев, пока действуют пошлины.

Ранее РФ ввела пошлины на экспорт черных и цветных металлов с августа до конца года. Предполагается, что пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 2021 года 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка.