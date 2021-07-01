Кибербезопасность и климат обсудят на форуме U-Novus в Томске

ТАСС, 1 июля. Открывшийся в четверг в Томске форум U-Novus пройдет в июле - сентябре, на нем обсудят биологическую и кибербезопасность, климатические изменения и создание университетских кампусов. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ).

"Работа на этом форуме позволит нам усилить свою кооперацию в критически важных для региона областях, заявить свои амбиции в нескольких серьезных направлениях: кибербезопасности, биологической безопасности, влиянии климатических изменений на здоровье человека, микроэлектронике и других. Уверен, что U-Novus 2021 станет стартовой площадкой для новых технологических проектов и успешных партнерств как в регионе, так и за его границами. А рассредоточенность форума по времени и онлайн-формат позволит как можно большему количеству участников присоединиться к совместному проектированию нашего технологического будущего", - заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский, которого цитирует пресс-служба.

Ключевой темой форума станут университетские кампусы. Также в повестке: создание новой специальности и образовательного стандарта по синтетической биологии, развитие отечественной электронной компонентной базы, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, влияние экологической ситуации на качество жизни человека.

"Этот U-Novus мы проводим в онлайн-формате, чтобы еще больше молодых ученых, предпринимателей, инженеров, конструкторов, экспертов смогли принять в нем участие. Мы давно не виделись, и нам есть что обсудить. Кампусы - это новая идеология и философия организации современного пространства для студентов. Один из таких межуниверситетских студенческих городков появится в Томске. И каким он будет, зависит не только от заказчиков строительства, но и от тех, для кого мы строим кампус - от студентов, преподавателей, предпринимателей, всех томичей", - заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стратегические проекты будут реализованы совместно с университетами и научными организациями - участниками альянса "Большой университет Томска", компаниями-партнерами и сопровождаться открытием передовых лабораторий, технологических центров в создаваемом межуниверситетском кампусе в городе Томске. Большая часть мероприятий форума пройдет на площадках Томского государственного университета.