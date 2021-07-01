Омская область, пострадавшая весной от природных пожаров, обновит на 10% автопарк лесхозов

ОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Лесные хозяйства Омской области, где весной этого года бушевали природные пожары, обновят в 2021 году по нацпроекту "Экология" парк лесопожарной техники более чем на 10% , сообщила в четверг пресс-служба областного правительства. Изношенность автопарка из 265 машин в начале года составляла около 60%, до конца года лесхозы получат около 30 единиц техники.

"В этом году будет закуплено около 30 единиц техники, на эти цели будет направлено 73 млн рублей. Сегодня передана первая партия: помимо 10 машин в девять лесхозов поступит новое оборудование необходимое для тушения пожаров - автоцистерны, грузовики, снегоболотоход, трал, трактор, а также навигационные модули, цифровые радиостанции, плуги, бороны, метеостанции, пожарные резервуары для воды, газонокосилки", - сообщила пресс-служба.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, только за первое полугодие 2021 года в Омской области произошло порядка 500 природных пожаров. "Причем огонь пришел не из леса, а из сельхозугодий и других территорий, но удар приняли на себя лесхозы и занимались тушением пожаров, - приводит слова Буркова пресс-служба. - Поэтому обновление техники так важно. <…> Сегодня лесхозы получили 10 единиц техники, включая болотоход, который отправится в Большеуковский район, где <…> в основном болота. Более того, мы всегда можем перекидывать эту технику и на прикрытие населенных пунктов".

В ГУ лесного хозяйства Омской области ТАСС уточнили, что автопарк омских лесхозов состоит из 265 единиц техники, в начале года его изношенность составляла 60%. Еще три года назад этот показатель был равен 90%, но за два года реализации нацпроекта регион уже обновил на треть устаревшие машины.

В Омской области, где установилась сухая жаркая ветреная погода, сохраняется напряженная пожарная обстановка. По данным ГУ лесного хозяйства региона, по состоянию на середину мая природные пожары прошли в области площадь в 1,3 млн га, что в 3 раза превышает показатели прошлого года на тот период. Некоторые из пожаров перекинулись на населенные пункты - так, в деревне Каракуль из-за возгорания камыша сгорело 25 строений, включая 14 из 33 жилых домов.