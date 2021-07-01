МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Nissan не планирует повышать цены на автомобили в июле, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"В июле повышения цен не планируется. Дальше [в последующие месяцы] - будем смотреть", - заявил он.

Раннее газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Транстехсервиса" сообщила, что "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2% до 4%. В частности, Lada станет дороже на 12-30 тыс. рублей. Granta и Vesta увеличатся в цене в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене Niva Legend - на 4,25%, следует из обновленного прайс-листа компании, который она разослала салонам. Представитель "Автоваза" сообщил "Ведомостям", что удорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. При этом корректировка цен минимальна.

В Volkswagen, Hyundai и Sollers оперативно не ответили на запрос ТАСС.

Ситуация на рынке

В последние месяцы крупнейшие производители в России повышают цены на автомобили. Основными причинами роста цен становятся дефицит автомобилей, высокие темпы инфляции, изменение курса валют и удорожание металла. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году рынок легковых автомобилей и LCV в РФ под влиянием пандемии COVID-19 упал до 1,599 млн машин (-9,1%). Текущий прогноз на 2021 год - 1,632 млн шт. (+2,1%). Ассоциация планирует обновить его по итогам первого полугодия. В январе - апреле 2021 года рынок легковых автомобилей и LCV в РФ вырос до 663,312 тыс. штук (+38,7% к 2020 г. и +3% к 2019 г.). В мае продажи легковых авто и LCV в России увеличились на 133,8%, до 147,4 тыс. автомобилей.