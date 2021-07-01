Свердловские предприниматели внедрят в регионе практики ГЧП из других субъектов РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Практики применения государственно-частного партнерства (ГЧП) из Самарской области, Башкирии и других регионов РФ планируют применить в Свердловской области. В первую очередь свердловские предприниматели заинтересованы в изменениях в сфере образования, здравоохранения и спорта, начать работу планируется в 2021 году. Об этом сообщила на заседании комиссии Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по инфраструктуре и развитию проектов ГЧП сопредседатель Комиссии, вице-президент Корпорации "Маяк" Марина Сухановская.

"Мы считаем, что нужно уделить определенное внимание еще и обмену опытом с другими субъектами РФ, где определенные вещи по объектам ГЧП лучше, быстрее идут, чем у нас. У нас есть желание пригласить наших коллег из Башкирии, Самарской области", - сказала Сухановская, отметив, что также предпринимателям интересно посмотреть международный опыт.

Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС Сухановская, планируется изучить опыт, определить возможность его применения в Свердловской области. "У нас есть планы сделать это в течение этого календарного года. Я думаю, мы в течение этого года не только ознакомимся и найдем интересные практики, я надеюсь, что мы уже сделаем определенные действия", - сказала она.

Прежде всего специалисты хотят "привезти" из других регионов практики, связанные с ГЧП в образовании, в частности в вопросах школьного питания, объектах спортивной инфраструктуры, здравоохранении.

О союзе

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях - членах СОСПП по итогам 2009 года составил около 70% от общепромышленного производства в области. Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся членами Союза, достигает порядка 1 млн человек. В управленческих округах Свердловской области работают отделения, в муниципальных образованиях - филиалы СОСПП.