Гендиректор "Россети Сибирь" назначен и.о. главы филиала компании в Томске

ТОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Глава ПАО "Россети Сибирь" Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании "Россети Томск". Решение связано с оптимизацией управления в группе "Россети", говорится в сообщении пресс-службы компании в пятницу.

"С 1 июля он будет совмещать эту должность с работой в качестве главы "Россети Сибирь" и "Тываэнергосбыт", - говорится в сообщении. В апреле Акилин стал и.о. руководителя дочерней компании "Тываэнергосбыт" вместо назначенного на должность врио главы Тувы Владислава Ховалыга.

Как отметил глава компании "Россети" Андрей Рюмин, слова которого привели в пресс-службе, "решение является частью процесса по оптимизации управленческих функций в группе "Россети". "Сибирский федеральный округ входит в число крупнейших в стране по территории, здесь сконцентрированы миллионные агломерации и важнейшие промышленные центры, кроме этого, он отличается суровыми погодными условиями. Объединение компаний на базе "Россети Сибирь" усилит компетенции, повысит эффективность работы по решению текущих задач в области надежности электроснабжения и перспективного социального-экономического развития макрорегиона", - сообщил он.

Отмечается, что Акилин имеет большой опыт работы в электроэнергетике (25 лет). Ранее он занимал руководящие должности в структурах компаний "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Северный Кавказ", "Россети Ленэнерго", "Россети Юг", а также "Интер РАО - Управление электрогенерацией".

Компания "Россети Сибирь", дочернее общество ПАО "Россети", является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания - свыше 1,974 млн кв. км.