"Известия": дизайн новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей определят в ближайшие дни

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экспертные группы Банка России в ближайшие дни определятся с символикой для новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. После этого совет директоров регулятора примет итоговое решение по дизайну, сообщил "Известиям" зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Зампред ЦБ отметил, что экспертная группа выбрала для купюры номиналом 1000 рублей виды Нижнего Новгорода, а для купюры 5000 рублей - популярные места Екатеринбурга.

"По Нижнему Новгороду наиболее часто встречается упоминание Нижегородского Кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов аналогичного класса. По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но Дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью", - заявил Алексеев.

Зампред ЦБ уточнил, что не может предугадать решения совета директоров, однако сказал, что мнение экспертов будет учтено в значительной мере.

Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот. В оформлении модернизированных банкнот, по данным ЦБ, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022-2025 годов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.