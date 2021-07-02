Глава ОСК заявил, что кораблестроение России отстает от мирового по уровню цифровизации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

"Доля российского кораблестроения и судостроения в мировом масштабе не велика, - сказал Рахманов. - От мировых конкурентов отстаем еще и по уровню цифровизации, а это ключевая компетенция завтрашнего дня. Именно поэтому в новой структуре ОСК это направление курирую я сам, а на предприятиях начинают отвечать их непосредственные директора".

По его мнению, на ситуации сказался спад в отрасли на протяжении полутора десятков лет - в 90-х - начале 2000-х годов. "Наконец, санкционное давление, начавшееся в 2014 году, тоже не надо сбрасывать со счетов", - отметил Рахманов. - Помня все это, мы еще и держим в уме конкуренцию, которую, понятное дело, никто ради нас не отменял".

Глава ОСК напомнил, что в третьем квартале 2020 года британское агентство Clarkson Research объявило, что Россия вышла на второе место в мире по объемам судостроительных работ. "Хорошая история? Прекрасная, даже Китай потеснили. Однако специалисты знают, что на рынке возможны флуктуации, важнее смотреть, кто остается лидером на длинной дистанции. Именно к такому лидерству, не ситуативному, а "вдолгую", мы и стремимся", - подчеркнул Рахманов.