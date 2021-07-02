"Татнефть" в первом полугодии нарастила добычу нефти на 1,27%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" в январе - июне 2021 года нарастила добычу нефти на 1,27%, до 13,43 млн тонн, следует из сообщения компании.

В июне она нарастила добычу на 15,6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 2,29 млн тонн.

В том числе, добыча сверхвязкой нефти за полугодие составила 1,8 млн тонн, рост на 12,8% год к году.

В июне нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" год к году увеличил переработку с 0,836 млн тонн до 0,852 млн тонн. С начала года объем составил 6,32 млн тонн, тогда как в январе - июне 2020 года он был ниже - на уровне 6,23 млн тонн.