На Хайнане заявили, что Гонконг с 2018 года вложил в экономику острова порядка $4,75 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июля. /ТАСС/. Фактические инвестиции Гонконга в Хайнаньский порт свободной торговли с 2018 года превысили $4,75 млрд. Об этом сообщил заместитель главы отдела единого фронта парткома провинции Ван Хайбо.

"Капиталовложения Гонконга с 2018 года составили $4,75 млрд - это 78,46% от общего объема иностранных инвестиций в экономику Хайнаня", - рассказал он. По словам чиновника, за три с лишним года на острове зарегистрировали деятельность более 780 компаний с гонконгским капиталом.

Как уточнил глава канцелярии провинции по делам Тайваня Лю Гэн, за тот же промежуток времени на острове появилось свыше 150 предприятий с тайваньскими инвестициями. "Их фактические капиталовложения составили около $300 млн. Свободный порт Хайнаня представил новые возможности для продвижения торгово-экономического взаимодействия между материковой частью Китая и Тайбэем", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что реализация целого ряда совсем недавно начатых важных проектов Тайваня на территории провинции уже осуществляется в штатном режиме, поскольку стадию строительства и подготовки к регулярной производственной деятельности на них удалось завершить в кратчайшие сроки. "Как правило, эти компании занимаются коммерческой деятельностью в сфере новейших технологий, в секторе современных услуг и в области передового сельского хозяйства", - объяснил Лю Гэн.

Он отметил, что за последние годы на Хайнане заметно улучшилась структура иностранных инвестиций, которые оказывают все более эффективное воздействие на темпы роста валового регионального продукта. Кроме того, остров стал привлекательным местом для масштабных проектов, курируемых крупными компаниями.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.