"Детский мир" выплатит дивиденды за 2020 год в объеме почти 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира" одобрили дивиденды за 2020 год в объеме почти 4,5 млрд рублей из расчета 6,07 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды в размере 6,07 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО "Детский мир" - 4,48 млрд рублей", - сообщает компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля 2021 года.

За 2019 год общие выплаты составили 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию). Промежуточные дивиденды составили 2,2 млрд рублей, финальные - 1,8 млрд рублей из нераспределенной прибыли за IV квартал.

Почти 30% акций ретейлера принадлежит Gulf Investments Limited, остальные акции находятся в свободном обращении. Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в 2020 году выросла на 6,3%, до 7,77 млрд рублей.

