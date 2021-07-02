Представитель "Транснефти" предупредил о шторме в крупных портах юга и Дальнего Востока

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кратковременный шторм ожидается в Козьмино на выходных, также возможно ухудшение погоды в Новороссийске. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"На выходные ожидается кратковременный шторм в Козьмино, возможно ухудшение погоды в Новороссийске", - сказал он.

Сейчас погода во всех крупных портах РФ рабочая, опаздывающих танкеров нет, добавил Демин.

В поставках нефти на НПЗ существенных отклонений от плана нет. Сдачу нефти в систему по-прежнему ограничивали в "Оренбургнефть" на узле №249 из-за аварийных отключений внешнего электроснабжения и "Татнефть" на узле №200 из-за превышения содержания воды, сказал он.