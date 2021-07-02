Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились значительным снижением котировок

ШАНХАЙ, 2 июля. /ТАСС/. Значительным снижением основных индексов завершились в пятницу торги на фондовых рынках материкового Китая. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite опустился на 1,95%, до отметки 3 518,76, что стало самым низким показателем почти за две недели. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), упал на 3,59%. В минусе оказались все основные индексы, самое большое снижение продемонстрировали такие сектора, как фармацевтика, финансы и телекоммуникационные технологии.

В негативной зоне прошли торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen component упал на 2,45%, до отметки 14 670,71. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 ушел вниз на 2,48%.

Местные эксперты обратили внимание на последнюю оценку Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой повышение процентной ставки должно быть осуществлено Федеральной резервной системой (ФРС) США в конце 2022 или начале 2023 года, а со второй половины текущего года регулятору следует начать сокращать покупку активов.