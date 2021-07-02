Росатом присоединил управляющую компанию инжинирингового дивизиона к АО "АСЭ"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росатом завершил присоединение управляющей компании инжинирингового дивизиона госкорпорации - АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (ИК "АСЭ", Нижний Новгород) - к АО "Атомстройэскпорт" (АСЭ). Об этом говорится в сообщении инжинирингового дивизиона Росатома.

"Завершилась реорганизация АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ) в форме присоединения к нему АО Инжиниринговая компания "АСЭ" (ИК "АСЭ"). Таким образом "АСЭ" прекратила свою деятельность с 1 июля 2021 года, его правопреемником является АСЭ, о чем внесены соответствующие записи в Единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в сообщении.

В результате проведенной реорганизации АСЭ стала управляющей компанией Инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" и принимает на себя все обязательства и полномочия ИК "АСЭ". Отмечается, что ИК "АСЭ" к АСЭ было присоединено для устранения дублирования основных сквозных процессов и оптимизация системы управления проектами инжинирингового дивизиона.

"Функционирование ИК "АСЭ" было обусловлено рядом производственных факторов и прекращение его деятельности является логическим завершением данного этапа развития системы управления дивизиона. На базе юридического лица АСЭ, которое исторически представляет российскую атомную отрасль на международном рынке, формируется единый контрактодержатель. По результатам объединения всю последующую и перспективную контрактацию инжинирингового дивизиона на сооружение АЭС планируется осуществлять от лица АСЭ", - отмечает инжиниринговый дивизион Росатома.

Ожидается, что объединение ИК "АСЭ" и АСЭ повысит внутреннюю операционную эффективность инжинирингового дивизиона за счет сокращения затрат на администрирование юридических лиц, уменьшит число уровней управления в организационной структуре АСЭ, улучшит операционное взаимодействие между производственными подразделениями и подразделениями, реализующими централизованные поддерживающие функции.

При реорганизации сохранены условия труда работников, перешедших из ИК "АСЭ" в АСЭ, включая уровень заработной платы, социальное обеспечение, график отпусков, организацию рабочего места, материально-техническое и ИТ-обеспечение, добавляется в сообщении.

О дивизионе

Инжиниринговый дивизион "Росатома" (группа ASE) объединяет ведущие проектные и инжиниринговые организации отрасли: АО ИК "АСЭ" (Нижний Новгород), АО "Атомстройэкспорт" (Москва), АО "Атомэнергопроект" (Москва) и АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург). Компании группы участвуют в проектах строительства АЭС: "Сюйдапу" (Китай), "Эль-Дабаа" (Египет), "Пакш-2" (Венгрия), "Аккую" (Турция), "Ханхкиви-1" (Финляндия), "Куданкулам" (Индия)", "Тяньвань" (Китай).

На сегодняшний день ИК "АСЭ" и АСЭ курируют проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы для тепловых и атомных электростанций, осуществляют управление проектами их сооружения и строительства в атомной энергетике в целом выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.