Песков заявил, что планов по контактам Путина с другими лидерами ОПЕК+ пока нет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Контакты президента РФ Владимира Путина с другими лидерами стран на фоне отсутствия консенсуса по вопросу о дальнейших действиях ОПЕК + пока не планируются. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет планов по осуществлению каких-то контактов на высшем уровне, работа ведется по линии вице-премьера [Александра] Новака", - сообщил представитель Кремля. Песков не стал отвечать на вопрос, опасаются ли в Москве развала сделки ОПЕК+. "Воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал пресс-секретарь президента.

В четверг министры ОПЕК+ пытались договориться о том, сколько нефти нужно добывать с августа, так как до конца июля их план уже определен. Во время консультаций источники ТАСС сообщили, что общая рекомендация будет основываться на том, чтобы нарастить добычу нефти с августа до конца 2021 года на 2 млн б/с. Однако сразу несколько стран, среди которых ОАЭ и Казахстан, возразили против предлагаемых уровней добычи.

Из-за отсутствия консенсуса министры ОПЕК+ перенесли переговоры на пятницу, 2 июля. По новому графику заседание мониторингового комитета состоится в 16:00 мск, а министерская встреча ОПЕК+ в 17:30 мск.