Завод по выпуску готовых блюд появится в Подмосковье в конце 2022 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Инвестор вложит около 1,6 млрд рублей в создание завода готовых блюд в Серебряных Прудах. Первая очередь объекта будет запущена в конце 2022 года, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Реализацию проекта по созданию завода по выпуску готовых блюд на территории городского округа Серебряные Пруды осуществляет предприятие "Рузком". Объем инвестиций составит порядка 1,6 млрд рублей. Строительство первой очереди планируется завершить в 4-м квартале следующего года", - процитировали в пресс-службе министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что основной ассортимент нового завода будет состоять из салатов различных кухонь мира, готовых завтраков и обедов, линейки готовых блюд для здорового питания, а также готовых мясных и кулинарных рыбных изделий. В целом производственные мощности нового предприятия позволят выпускать до 2 тыс. упаковок готовой продукции в сутки.

По словам Воскресенского, после полного запуска проекта, который запланирован на 2024 год, будет создано свыше 700 рабочих мест.