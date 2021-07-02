В России могут появиться умные цифровые поселки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ приступит в ближайшее время к разработке типовых решений для строительства загородных домов, что приведет в перспективе к появлению в стране умных поселков. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минстроя России Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме.

"Среди целей и задач - умный загородный дом. То есть мы уже будем разрабатывать типовое технологическое решение для внедрения, чтобы это перерастало в дальнейшем в умные цифровые поселки", - сказал он на сессии "Диджитал-город. Технологии умного города, меняющие реальность".

Егоров добавил, что новое строительство, как городское, так и загородное, должно быть увязано с внедрением цифровых технологий. "Пандемия показала, что без цифры никуда", - пояснил замминистра.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.