Миссия МАГАТЭ отметила, что в Белоруссии придают большое значение безопасности БелАЭС

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая посетила площадку БелАЭС, отметила, что власти Белоруссии придают большое значение вопросам безопасности и надежности атомной станции. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики в пятницу.

"Я очень впечатлен той важностью, которую правительство Белоруссии придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Белоруссии практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации", - приводит пресс-служба слова руководителя экспертной группы Джозефа Сандовала.

1 июля экспертная группа МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS), в составе которой специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США, завершила работу на площадке БелАЭС. Эксперты ознакомились с материалами по функционированию системы физической защиты атомной станции, а также посетили сами объекты. Предварительные итоги визита специалисты подведут к концу своей миссии в республике - 9 июля.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. 10 июня он официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на конец 2021-го - начало 2022 года. Готовность второго энергоблока составляет 85%.