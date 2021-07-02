Путин подписал закон, регулирующий деятельность в РФ филиалов иностранных страховщиков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок допуска и деятельности на российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Документ, инициированный правительством РФ, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на выполнение обязательств России по допуску на внутренний рынок филиалов иностранных страховых компаний из государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО). Он обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами защиты национального страхового рынка и создания справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками.

Иностранные страховщики рассматриваются как самостоятельные субъекты страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ, на его сайте должны размещаться сведения об операторах этих платформ. Иностранные страховщики вправе применять тарифы, которые рассчитываются в соответствии с требованиями национального законодательства государства, где они зарегистрированы. На них не распространяется требование о представлении положения о формировании страховых резервов в орган страхового надзора.

Иностранная страховая компания обязана отражать все операции на территории РФ через созданный ею филиал по договорам страхования и перестрахования в базах данных информационных систем. Данные информационных систем страховщиков будут храниться в базах не менее пяти лет, доступ к этим данным будет у органа страхового надзора.