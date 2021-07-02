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ФАС оштрафовала более чем на 1 млрд рублей двух нефтетрейдеров по делу о сговоре на рынке

В результате действий сторон цены на нефтепродукты на бирже оказались завышены, отметили в службе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила административные штрафы на нефтяных трейдеров "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 г. Общий размер штрафа для двух компаний составит более 1 млрд рублей, сообщили журналистам в ФАС.

"ФАС России наложила административные штрафы на АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл", которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что в результате действий трейдеров были завышены цены на нефтепродукты на бирже. "Так как биржа носит для рынка нефтепродуктов индикативный характер, то это могло привести к общему повышению цен на топливо", - добавили в службе.

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