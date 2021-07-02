Президент Mitsubishi Electric подал в отставку на фоне скандала с подделкой документов

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Президент японской электротехнической корпорации Mitsubishi Electric Такэси Сугияма принял решение подать в отставку со своего поста на фоне скандала вокруг многолетней подделкой документов о проверках кондиционеров. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Я пришел к выводу, что мне необходимо уйти в отставку, чтобы компания могла работать над восстановлением доверия под новым руководством", - сказал Сугияма.

Mitsubishi Electric уже в целом признала факт махинаций. По данным внутреннего расследования, завод корпорации в Нагасаки по меньшей мере с 1985 года вносил в документацию ложную информацию о якобы систематически проводившихся проверках поставленного транспортным компаниям оборудования, включая кондиционеры, пневматические устройства для тормозов и систем открывания и закрывания дверей пассажирских поездов. Подделки такого рода осуществлялись с помощью специально разработанной для этого компьютерной программы. На самом деле проверки оборудования на регулярной основе не проводились.

В то же время в Mitsubishi Electric утверждают, что все проданные компанией кондиционеры и прочее оборудование полностью соответствуют государственным нормам безопасности и работают исправно. Компания уже принесла извинения потребителям и всем заинтересованным сторонам.